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Haberler Sarmaşık Akalın ve Kurt 11. yılı kutladı

Akalın ve Kurt 11. yılı kutladı

16.11.2022

Akalın ve Kurt 11. yılı kutladı
DEMET Akalın ve Okan Kurt birlikteliklerinin 11. yılını, yakın dostlarıyla kutladı. By Mustafa Organizasyon tarafından özenle hazırlanan gece, Sahne İstanbul'da organize edildi. Ünlü organizatör Mustafa Bozkurt'un 11. yıla özel tasarımları davetlilerden tam not aldı. Organizasyon ekibi, mekanın dış kısmından başlayarak her yeri çiçeklerle donattı. Sanatçının yakın dostları Esra Balamir, radyo sunucusu Doğancan Özadlı, televizyon sunucusu Seren Serengil, müzisyen Arto, Bircan Bali, Özlem Yıldız gibi ünlü isimler Demet ve Okan çiftini gecede yalnız bırakmadı
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