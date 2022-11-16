Bakteri modası

BAKTERİLERDEN elde edilen ve insan sağlığına zararı olmadığı için gıda ve içecek sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılabilen 'selüloz', modaya da ilham verdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden Filiz Özbengi Uslu, Gözde Damla Turhan ve Selen Çiçek, 'bakteriyel selüloz' kullanarak giysi ve aksesuarlardan oluşan özel bir koleksiyon hazırladı. Tasarımlar, İzmir Kültürpark'ta bu sene 7'ncisi düzenlenen 'İyi Tasarım İzmir/Good Design İzmir' etkinliğinde 'davetli projeler' kategorisinde ziyaretçilerle buluşmasının ardından İEÜ kampüsünde de sergilenmeye başlandı.

UZAK Doğu'da 'sağlık iksiri' olarak adlandırılan 2 bin 500 yıllık Kombucha içeceğinin üretilmesinde de kullanılan bakteriyel selülozu tasarımlarına uyarlayan İEÜ'lü ekip, sıra dışı çalışmasıyla büyük ilgi ve beğeni topladı. İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Filiz Özbengi Uslu ile Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Gözde Damla Turhan ve Selen Çiçek, tasarım çalışmalarını yaklaşık 2 ayda tamamladı. Giysi ve aksesuarlardan oluşan 5 parçalık koleksiyon; çevre dostu özelliği, kolayca üretilebilir olması ve dayanıklılığı ile ön plana çıktı.