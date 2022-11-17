BBCS zirveye demir attı

Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu dokuzuncu bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" dokuzuncu bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,83 izlenme oranı ve %17,18 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dokuzuncu bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı! Son bölümde Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölümü için emir verdi fakat Kurban'ın oğlu Şamil hedef oldu ve vuruldu.

CEZAYİR'E BASKIN

Şamil hastanede ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise sinir krizi geçirdi ve duygusal bir sarsıntı geçirdi. Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırdı. Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan Cezayir, Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrendi fakat zamanında hastaneye yetişemedi. Onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlendi o kişi de Leyla oldu. Cezayir'i bir türlü ele geçiremeyen Bagnall ise başarısız operasyonlar sonucunda üstleri tarafından telefonla büyük bir uyarı aldı. Bu işin sonunda ya kendisinin ya da Cezayir Türk'ün öleceği söylendi. Bagnall kendisine verilen son şansı değerlendirmek için büyük bir operasyona girdi ve Cezayir Türk'e yolda baskın yaptı.

'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM'

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle sevenlerinin karşısında olan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca geride bıraktığımız gün objektiflere yansıdı. Bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ünlü oyuncu, "Dizimiz güzel gidiyor, set sonrası bir mola verdik. Dizimiz için gelen tepkilerin hepsi olumlu yönde bu da beni ve ekip arkadaşlarımı mutlu ediyor. Keyif alarak çalışıyoruz" dedi.