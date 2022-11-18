Ünlüler yılbaşı gecesi için milyonlar istiyor

Geçtiğimiz senelerde sahneye çıkmak için 600-900 bin TL arası alan isimler, bu yıl milyonluk rakamlarla 2023'ü karşılayacak. Müzisyenler arasında en yüksek fiyatı alan Tarkan ise zirvede yer alıyor. Megastar, Kıbrıs'ta bir otelden 18 milyon TL alırken, onu 3 milyon TL'yle Hadise ve Özcan Deniz takip ediyor. Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses 1.8 milyon TL, Ajda Pekkan ve Sibel Can 1,5 milyon TL, Yıldız Tilbe ise 1 milyon TL konser fiyatı belirledi. Ünlülerin çoğu Kıbrıs'ta sahne alacakken, İbrahim Tatlıses'in Belarus'ta konser vereceği öğrenildi.