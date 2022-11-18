  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ünlüler yılbaşı gecesi için milyonlar istiyor

Ünlüler yılbaşı gecesi için milyonlar istiyor

YILBAŞI gecesi konser verecek ünlü isimler, yeni yıla az bir süre kala sahne fiyatlarını güncelledi. Geçtiğimiz seneye göre iki ya da üç katı para isteyen sanatçıların aldıkları astronomik rakamlar ise adeta dudak uçuklattı.

18.11.2022

Ünlüler yılbaşı gecesi için milyonlar istiyor

Geçtiğimiz senelerde sahneye çıkmak için 600-900 bin TL arası alan isimler, bu yıl milyonluk rakamlarla 2023'ü karşılayacak. Müzisyenler arasında en yüksek fiyatı alan Tarkan ise zirvede yer alıyor. Megastar, Kıbrıs'ta bir otelden 18 milyon TL alırken, onu 3 milyon TL'yle Hadise ve Özcan Deniz takip ediyor. Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses 1.8 milyon TL, Ajda Pekkan ve Sibel Can 1,5 milyon TL, Yıldız Tilbe ise 1 milyon TL konser fiyatı belirledi. Ünlülerin çoğu Kıbrıs'ta sahne alacakken, İbrahim Tatlıses'in Belarus'ta konser vereceği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA