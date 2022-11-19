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Esra Erol bir ailenin daha hayatına dokundu

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bir mucize daha gerçek oldu. Başarılı sunucu Esra Erol, programa başvuran Güllüzar Yaşırtu’na yardım eli uzatarak hayatına dokundu ve 2,5 aydır haber alamadığı kızına kavuşturdu.

19.11.2022

Esra Erol bir ailenin daha hayatına dokundu
Atv'nin en çok izlenen programlarından biri olan "Esra Erol'da", yine tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen bir yayına imza atıldı. 70 yaşındaki Güllüzar Yaşırtu, 3 çocuk annesi olan kızı Nevin Yaşırtu'dan 2,5 aydır haber alamadığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu. Çaresiz kalan Güllüzar Yaşırtu, kızının hayatından endişe duyduğunu dile getirdi.

AİLESİNE GERİ DÖNMEYE İKNA OLDU
Başarılı sunucu Esra Erol ve ekibi, gelen tüm ihbarları tek tek değerlendirerek 24 saat gibi kısa bir sürede sonuç aldı. Programa yapılan ihbarlar, kayıp kadının İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy semtinde yaşayan Mehmet Avcı isimli şahsın yanında olduğu yönündeydi. Esra Erol ve ekibi Nevin Yaşırtu'yu bularak canlı yayına katılmasını sağladı. İlk önce ailesine dönmemekte ısrar eden Nevin Yaşırtu, daha sonra büyük bir hata yaptığını kabul ederek geri döneceğini söyledi ve Esra Erol'a gösterdiği çaba için teşekkür etti.

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