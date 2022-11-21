Mankenlerden teröre lanet

Tülay Ersoy Gülay Erol Ünlü mankenler (soldan) Duygu Çakmak, Tuğba Özay ve Wilma Elles, terörü lanetleyen bir pankart açarak alkış topladı. TÜLAY Ersoy ve Gülay Erol kardeşlerin sahibi olduğu firma, Çeşme Boyalık Beach Otel'de bayi toplantısı ve yeni sezon koleksiyon sunumunu gerçekleştirdi. Fatih İlgaz ve Onur Ünsal koreografisinde düzenlenen etkinlikte Fi Ajans mankenleriyle birlikte podyuma çıkan Wilma Elles, Tuğba Özay ve Duygu Çakmak, defilenin sonunda "Terörü Lanetliyoruz" yazılı pankart açtı.



ŞEHİTLERE SAYGI DURUŞU

SALONDA bulunan davetliler ve mankenler, 13 Kasım Pazar günü İstanbul Taksim'de meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. 2023'ün gelinlik ve abiyelerinin sergilendiği defile arasında mini bir konser veren Tuğba Özay, giydiği simsiyah gelinlikle adeta terörü kınama mesajı verdi. Firma sahipleri Tülay Ersoy ve Gülay Erol, ülkemizde terörün son bulmasını yürekten istediklerini, huzur ve barış içinde çok daha iyi noktalara gelebileceğimizi söyledi.



"UMARIM BU SON OLUR"

TERÖRE karşı vatandaşlara büyük görevler düştüğünü dile getiren Wilma Elles, "Herkes etrafında şüpheli bir şey gördüğünde emniyete haber versin. Ayrıca trafikte ambulanslara yol verelim" uyarısında bulundu. Defilenin finalinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Tuğba Özay ise "Bu olay hepimizi derinden etkiledi. Umuyorum bu son olur. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet diliyorum" diyerek terörü kınadı.

ERCAN AKGÜN