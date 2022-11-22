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Alço, Türkiye güzeliyle dönerci açılışına katıldı

Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Nuri Alço, Fethiye’de bir dönerci dükkanının açılışına 2020 Türkiye Güzeli Melisa İmrak ile katıldı.

22.11.2022

Alço, Türkiye güzeliyle dönerci açılışına katıldı

TÜRK sinemasının ünlü aktörü Nuri Alço ile Best Model 2020 Türkiye Güzeli Melisa İmrak Fethiye'de bir döner işletmesinin açılışına katılınca izdiham yaşandı. Açılışa ayrıca internet fenomeni Yasin Cengiz de katıldı. Alço gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 sinema filmi projesi üzerinde çalıştığını söyledi. Fethiye Yeni Mahalle'deki döner dükkanının açılışında vatandaşlar Nuri Alço ve Melisa İmrak ile hatıra fotoğrafı çektirmek için yarışırken, Yasin Cengiz de çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

ERDOĞAN CANKUŞ

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