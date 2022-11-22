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Haberler Sarmaşık Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu seyirci rekoru kırıyor

Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu seyirci rekoru kırıyor

22.11.2022

Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu seyirci rekoru kırıyor

İZMİR'DE her yıl on farklı çocuk tiyatrosu sahneleyen Sıcakkan Sanat Çocuk Tiyatrosu, Ekim'de 19'uncu sezonun perdelerini açtı.

KARAVAN TİYATROSUYLA
PANDEMİ öncesi yıllık izleyici sayısı 95 bin kişiye ulaşan Sıcakkan, yine rekor düzeyde bir izleyiciye ulaştı. Her gün farklı bir semtte oyunlarını sahneleyen tiyatronun kurucusu Erçin Sıcakkan, "Oyunlarımızı sürekli yenileyerek çocukların tiyatro izleme alışkanlıklarını pekiştiriyoruz. Hem salonlarımızda, hem de salonlara gidemeyen mahallelerdeki çocukların ayağına oyun götürdüğümüz tiyatro karavanımızla tüm çocuklarımızı tiyatroyla buluşturmaya çabalıyoruz" dedi.

TİYATRONUN kurucusu, yönetmen, yazar ve oyuncu Erçin Sıcakkan, Karavan Tiyatro'yu daha çok çocuğa ulaştırmak için sponsorlar aradıklarını da dile getirdi.

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