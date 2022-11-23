Osman Bey ve Ismihan Sultan karsı karsıya

ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 105'inci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey'in, Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'la karşı karşıya geldiği görüntüleri ile olay yaracak bölümde gelişmeler şöyle: Osman Bey'in fetihten fetihe koşması Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'ın hiç hoşuna gitmez. Osman Bey'in önünü kesmek üzere Yenişehir'e gelir. Marmaracık Hisarı alınmış fakat şimdi akıllarda büyük bir soru işareti vardır. Osman Bey Marmaracık Hisarı'nı kime verecektir? Turgut Bey, Marmaracık Hisarı alındığı için oldukça mutludur. Osman Bey Marmaracık Fethi için büyük bir şenlik kurar. Osman Bey Marmaracık'ı fethetmiştir. Ancak hedefi Köprühisar'dır. Osman Bey'in kurduğu büyük oyunla kimliği ortaya çıkan ve Marmaracık'ı Osman Bey'e kaptıran Olof yeni taktikler peşin- dedir

DİĞER