Ünlüler İzmir’de gelinlik giydi

Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı (IF Wedding Fashion İzmir), 16. kez kapılarını açtı. Fuarda 10 ülkeden 51 gelinlik, damatlık, takım elbise, abiye ürün alıcısıyla 18 imalatçı veya ihracatçı firma 3 gün boyunca yaklaşık 200 görüşme yapacak. Fuarda, Türkiye'nin de aralarında olduğu 11 ülkeden abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ve çocuk giyim ürün gruplarında faaliyet gösteren 222 katılımcı yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği işbirliğiyle düzenlenen fuarın binlerce yerli profesyonel ziyaretçinin yanı sıra farklı ülkelerden 3 bine yakın yabancı ziyaretçiye de ev sahipliği yapması bekleniyor. Fuar boyunca pek çok defile de gerçekleştirilecek. Organizasyonun ilk günü İzmirli tasarımcı Murat Acar'ın göz alıcı koleksiyonuyla başladı.

MODA ŞOVLARI VE DEFİLELER

Ardından sırasıyla Ümit Collection, Çırağan Couture, Edgers, Novabella, La Mariee Atellier ve gala defilesi gerçekleştirildi. Duman Fashion Events ve Rönesans Ajans mankenlerinin yer aldığı moda gösterilerinde Şebnem Schaefer, Özge Ulusoy, Didem Soydan, Şevval Şahin, Ebru Öztürk, Sezgi Sena Akay, Alona Kral, Açelya Kartal gibi ünlü isimler de görev aldı. Edgers firmasında takım elbiselerle çıkan mankenler, ilginç görüntüler oluşturdu.

ERCAN AKGÜN