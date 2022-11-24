Güzide yaşama tutunabilecek mi?

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Aldatmak' yeni bölümüyle yine seyircileri ekrana kilitleyecek. Bugün 20.00'deki bölümde Güzide geçirdiği kaza sonrası yaşam mücadelesi vermektedir. Tarık, Ozan ve Oylum iyi haberi beklerken annelerine yaşattıklarının vicdan azabıyla yüzleşir. Sonunda annesine her şeyi itiraf etmeye hazırlanan Oylum, gelen haberle yıkılır. Yalan söylediği için çok pişman olan Oylum'u, kötü sürprizler beklemektedir. Tolga ise en kötü döneminde yine yanında olduğu Oylum'la daha da yakınlaşır. Annesini kaybetme korkusuyla sınanan Ozan'ın babasıyla gerilimi, Yeşim'in hastaneye gelmesiyle iyice hat safhaya çıkar. Ozan'a yardım eden kişi yine Oltan olur. Güzide'nin hayatını kaybetmesi ihtimaliyle yüzleşen Tarık'ın kafası ise karışıktır.

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