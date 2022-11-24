Wilma’ya deve güreşi sahasında evlilik teklifi

Ünlü oyuncu Wilma Elles, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu mahallesinde gerçekleştirilen deve güreşlerinde, 15 bin kişinin karşısında sevgilisi Mehmet Şah Çelik'ten evlilik teklifi aldı. Elles, sürpriz evlilik teklifinin ardından şaşkınlığını gizleyemezken cevabı 'evet' oldu. Güzel yıldızın sevgilisi Çelik'e olumlu yanıt vermesi üzerine, güreşleri izlemeye gelen Aydınlılar genç çifti ayakta alkışladı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Sezonun ilk deve güreşlerine Aydın'da Umurlu mahallesi ev sahipliği yaptı. Şampiyon develer arenada kupa için güreşirken, festivalin sürpriz konuğu ünlü oyuncu Wilma Elles oldu. Aldığı davet üzerine kente gelen ve giydiği yöresel kıyafetle deve güreşinde herkesin ilgi odağı olan oyuncu Wilma Elles, bir deveyle birlikte vatandaşları selamladı, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

ŞAŞIRDI VE SEVİNDİ

Deve güreşi sahasında pehlivan deveyi gezdirirken, sevgilisi avukat Mehmet Şah Çelik birden durup 15 bin kişinin ortasında Wilma Elles'e evlilik teklifinde bulundu. Teklifi şaşkınlık ve mutluluk ile karşılayan Wilma Elles'in 'evet' demesiyle birlikte vatandaşlar çifti ayakta alkışladı. Elles, hayatının en unutulmaz anlarından birini deve güreşi arenasında yaşadığını belirterek, kendilerine gösterdikleri sevgiden ve ilgiden dolayı Aydınlı vatandaşlara teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKÇE