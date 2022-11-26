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Haberler Sarmaşık Zeynep Bastık’tan Katar’da muhteşem konser

Zeynep Bastık’tan Katar’da muhteşem konser

26.11.2022

Zeynep Bastık’tan Katar’da muhteşem konser

KATAR'DA Official Fifa Fan Fest kapsamında yapılan organizasyonda sahne alan Zeynep Bastık, Al Bidda Park'ta 45 binden fazla kişiye muhteşem bir konser verdi.

İngilizce olarak "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Ellerim titriyor" diyen Zeynep Bastık, konserini en önde ellerinde bayraklarıyla izlemeye gelen Türklerin tezahüratları karşısında oldukça duygulandı. Bastık, coşkulu hayranlarına "Ağlarım yapmayın" karşılığını verdi. Genç şarkıcı konserinde kıyafet olarak Raisa Vanessa, mücevher olarak The Ninon tasarımı tercih etti.

ŞENOL KANTÜRK

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