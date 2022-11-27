İçten içe çürüyorlar

Önceki akşam 27'nci bölümüyle atv ekranına gelen Yalnız Kurt, Golyat çatısı altında dünyayı yönetmeye kalkanların kendi içlerinde nasıl karıştıklarını gösterdi. Zamanında hainlerin tarafını seçen Halit Yıldırım, bu kez de konsüle karşı Dahhak'la görüşme amacındadır. Bunun için Yücel'den Dahhak ile bir görüşme ayarlamasını talep eder.

EMANETİ KORUYAMAYACAK

Halit ile Yücel Müdür görüşmesinde Yücel Müdür Meryem'i alı koymanın nasıl bir yarar sağlayacağını sorar. Halit ise, "Meryem'i bizim alıkoyduğumuzu kimse bilmiyor. Eğer Haruncan başarılı olur ve Türk - Yunan savaşı başlarsa onu korumak için alıkoymuş olacağız. Eğer başarısız olursa, o zaman Harun Karacabey hem savaş başlatmayı becerememiş, hem de kendisine verilen kutsal bir emaneti koruyamamış olacak" dedi.

İMPARATORLUK YÖNETECEĞİZ

Yücel Müdür ise, "Niçin yapıyorsun abi bunları? Bize okyanus ötesinden konsülü ele geçirme talimatı gelmedi henüz" diye sorunca Halit, "Tam da seni bunu konuşmak için davet ettim. Konsülü ele geçirme fikrini, sayın Dahhak'a bizzat kendim arz etmek istiyorum" der. Yücel ise, "Zemin hazırsa kendileri muhtemelen onay verecektir" diye cevap verir. Halit, "O, zemini hazırlamamış olsaydı seni buraya göndermezdi. Senin gelmen benim için işaret fişeği oldu. Ben de burada gerekli koşulları hazırlıyorum Yücel biraderim. Eğer konsülü ele geçirirsek o zaman çok büyük bir gücü yönetiyor olacağız. Tıpkı bir imparatorluk gibi..." diye cevap verince Yücel Müdür görüşmeyi hemen ayarlayacağını söyler... İşler şimdiden karışır.

SAVAS ÖNLENDI

KAÇIRILAN Meryem, Halit ve Mira'nın planını bozarak Altay'a füzeleri kurtarmasını söyler. Haruncan Türk- Yunan savaşını başlatmak için planladığı operasyonda sona gelir. Haruncan elinde kalan son teröristle Sakız Adası'nı vuramadan Altay ve Deniz onlara engel olur ve kendi silahlarıyla onları engeller... Stinger füzeleri Haruncan'ın elinden alarak büyük bir savaşın önüne geçerler. Böylece hem savaş engellenir hem de Meryem kurtulur. İşleri kendi planına göre halletmeye çalışan Haruncan'a ise babası bile sırt çevirir. Halit ise Elmas'a Haruncan'la bundan sonra kendisinin ilgileneceğini söyler.