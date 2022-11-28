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Haberler Sarmaşık Yönetmenden oyuncuya sette evlilik teklifi

Yönetmenden oyuncuya sette evlilik teklifi

28.11.2022

Yönetmenden oyuncuya sette evlilik teklifi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde çekimleri süren 'Huzur Evi Ketum' filminde ilginç bir olay yaşandı. Filmin yönetmeni, sevgilisi olan oyuncuya evlenme teklifi etti. Filmin yönetmeni Emre Bozkurt, başrol oyuncusu ve sevgilisi Rüya Yürüten'e film setinde evlenme teklifinde bulundu. Yönetmen Bozkurt, oyuncu Rüya Yürüten'i filmin bir sahnesini çekeceğini öne sürerek yanına çağırdı. Bu arada, diğer oyuncuları da sete çağıran Bozkurt, diz çökerek Yürüten'e elindeki yüzükle evlenme teklifinde bulundu. Yürüten, bu hoş sürpriz karşısında çok şaşırdıktan sonra filmde rol alan oyuncular ve set işçilerinin alkışları arasında Bozkurt'un boynuna sarılarak 'evet' yanıtını verdi.

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