“Dinimize göre yaşamak beni mutlu ediyor”

2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, ilk çocuğu Leyla'yı 2019'da kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Bakan, iki ay önce de Ela'ya kavuşarak ikinci kez anne olmuştu. Bakan ve eşi Ali Erel ile evliliklerini magazinden uzak bir şekilde sürdürüyor. İki kız çocuğu annesi olan Seda Bakan, aile yaşantısıyla sıklıkla gündem oluyor.

Bu konu hakkında konuşan başarılı oyuncu, sosyal medyada da ilgi gören mevlit paylaşımları üzerinden gelen yorumlara cevap verdi ve günlük hayatı hakkında konuştu. Bakan açıklamasında, "Ben Leyla'da da mevlit yaptım ve paylaştım. Kendi örf ve adetlerimizi seviyorum. Dinimizi yaşamaya çalışıyorum, bunlar bana yaşama sevinci veriyor. Aile hayatıma çok dikkat ederim" ifadelerini kullandı.

BİTTİM GÖZÜN AYDIN!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Seda Bakan, kızıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Gönderisine esprili bir not düşen Bakan, "Bittim gözün aydın" şarkısını kendime armağan ediyorum" dedi. Seda Bakan'ın paylaşımı takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.