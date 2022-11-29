Kent müzesinde fagot nağmeleri

TİRE Kent Müzesi, sıra dışı bir konsere ev sahipliği yaptı. Tire doğumlu İzmir Devlet Opera Sanatçısı 'fagot' üstadı Aşkın Usta gitarist Salih Engin ile Tire Kent Müzesi'nde konser verdi. Sanatseverlere doyumsuz dakikalar yaşatan usta sanatçı konserin sonunda kendisine eşlik eden genç müzisyen gitarist Salih Engin ile ayakta alkışlandı.

KÖYLERDE ÇOCUKLARA TANITIYOR

KENT Müzesi'nin büyülü atmosferinde gerçekleştirilen konser Müze Müdürü Şehmuz Tekin'in çabalarıyla gerçekleştirildi. Konser sonunda kendisine çiçek takdim edilen Usta, çocukluğunun geçtiği Tire'de olnmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde, 28 yıldır fagot sanatçısı olarak orkestrada görev yapan Aşkın Usta, daha önce de köy köy gezerek çocuklara enstrümanı fagot ile sanatını tanıtmasıyla dikkatleri üzerinde toplamıştı.

NADİR UYSAL