Çalıkuşu Feride 36 yıl sonra yuvasına döndü

Kuşadası'nda aslına uygun olarak yenilenip, kente kazandırılan Çalıkuşu Kültür Evi, Cumhuriyet dönemi edebiyatına damga vuran yazarlardan olan Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanarak 1986 yılında televizyona çekilen dizide öğretmen Feride'ye hayat veren Aydan Şener'i konuk etti.

"BABA KIZ GİBİYDİK"

Yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı dizide sergilediği oyunculukla hafızalara kazınan Yeşilçam'ın yıldız ismi Aydan Şener'e Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide sevenleriyle buluşan ünlü oyuncu, anılarının canlandığını söyledi.

Oyunculuk serüvenine Yücel Çakmaklı'nın Küçük Ağa dizisindeki rolüyle başladığını ifade eden Aydan Şener, "O dönemde ben Bursa'da yaşıyordum. Defileler falan oldukça İstanbul'a gidip geliyordum. Küçük Ağa için teklif gelince oyunculuğa ilk öyle başladım. Sonra Osman Seden, Küçük Ağa'da görüp Çalıkuşu için uygun olduğumu düşündü. Osman Seden'in bende yeri çok ayrı. Biz onunla baba kız gibiydik. Yönetmen oyuncu ilişkisi haricinde böyle özel bir bağımız vardı" dedi.

Çalıkuşu dizisinin çekildiği evde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu sözlerine ekleyen Aydan Şener, "1986 yılında Çalıkuşu dizsinin çekimlerine başladık. Bugün burada geçmişe gittim. Sanki zamanda bir yolculuktayım gibi. Burada bulunmak beni mutlu etti" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE