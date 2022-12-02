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Haberler Sarmaşık Sahnede 30. yıl konseri

Sahnede 30. yıl konseri

2.12.2022

Sahnede 30. yıl konseri

İZMİR'DE yaşayan tenor Livio Angelisanti, 2 yıllık aradan sonra yeniden konser verdi. Sahnelerde 30 yılı geride bırakan Angelisanti, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Koro Şefi İtalyan piyano sanatçısı Paolo Villa ile birlikte opera aryaları, napolitanlar ve yaygın İtalyan halk müziklerinden örnekler sundu. Konserde ayrıca keman sanatçısı Gürkan Güleç ve öğrencisi Fabio Ippoliti birlikte tek parça seslendirirken, İZDOB sanatçıları bariton Cüneyt Ünsal, tenor Oğuz Çimen ve soprano Ayşe Şenoğul da Angelisanti'ye eşlik etti. Normal şartlarda bu konseri 2020'de vermeyi planladıklarını ifade eden Livio Angelisanti, araya giren pandemi ve zorlu süreç nedeniyle 2 yıl beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

ERCAN AKGÜN

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