Farah Zeynep’in 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor

Farah Zeynep Abdullah hakkında, Musa Orhan'a 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Batman'da intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek olmak için paylaşım yapan Abdullah hakkında, Musa Orhan'a 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



TARAFLAR UZLAŞAMADI

Oyuncu Ezgi Mola 20 Ağustos 2020'de hesabından bir paylaşım yapmıştı. Konuyla ilgili olarak Mahkeme, 24 Mayıs 2022'de, Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi. Yargılamanın tamamlanmasının ardından Ezgi Mola'ya destek olmak için tweet atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş da 30 Ağustos'ta Uşak Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na müvekkiline hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi, taraflar uzlaşamadı. Abdullah ifadesinde Musa Orhan'ın suç duyurusunun kötü niyetli ve maddi çıkar amaçlı olduğunu belirtip, "Tarafımca yapılan paylaşım her vicdanlı insanın gösterdiği

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