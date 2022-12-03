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Haberler Sarmaşık ‘Kökler’ sergisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde

‘Kökler’ sergisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde

3.12.2022

‘Kökler’ sergisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde
BİLİMSEL çalışmaların yanı sıra, kültürel ve sanatsal etkinliklere de büyük önem veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Türk asıllı Hollandalı fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat'ın Gaziantep'te başlayan aile köklerinin hikayesini anlattığı "Kökler" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en önemli fotoğrafçılık kurumlarından ICP'nin genç fotoğrafçı ödülünü kazanan ilk Türk sanatçısı olan Ahmet Polat'ın Gaziantep'teki köylerine yaptığı ziyaretin izlerini barındıran serginin küratörlüğünü Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi üstlendi.
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