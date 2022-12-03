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Haberler Sarmaşık ‘Türkiye müzikte bir yetenek hazinesine sahip'

Türkiye müzikte bir yetenek hazinesine sahip'

3.12.2022

‘Türkiye müzikte bir yetenek hazinesine sahip’
Dünyanın 81 ülkesinde bugüne kadar 2 binden fazla kez sahneye çıkan Gülsin Onay, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Tolga Atalay Ün şefliğinde solist olarak vereceği konserin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki provasına katıldı. Onay, "Gençlerle buluşmak beni çok heyecanlandırıyor. Onlara zaman ayırmaya gayret ediyorum ama tabii daha da çok isterdim" dedi. Türkiye'nin müzikte bir yetenek hazinesine sahip olduğunu vurgulayan Gülsin Onay, "Öğrencilerime hep şunu söylüyorum, her zaman kendi sesin ol. Yani başka hiç kimsede olmayan bir ses yarat ve o müziğin mucizesiyle birleşsin ve her sefer yeniden yarat" dedi.
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