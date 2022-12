Yıldızlar geçidi

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen "Men Of The Year" etkinliği, "Co-Existence / Birlikte Var Olmak" temasıyla 10'uncu yıldönümünü "birlikte var olduğu" birbirinden değerli isimlerle kutladı. 10'uncu yılını kutlayan ödül töreninin sunuculuğunu ünlü oyuncu Tansel Öngel üstlenirken, 10.'uncu yıla özel ödül başlıkları "Eşitlik Ödülü" Giovanni Guidetti'ye layık görüldü.





SAHNEDE AŞKA GELDİLER

Ünlü isimlerin akın ettiği ödül töreninde Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti geceye damga vurdu. Kenan Doğulu, GQ Men of the Year Ödül Töreni kapsamında 'Yılın İkonu' ödülünü eşi Beren Saat'in elinden aldı. Beren Saat'in ödül vermek için, Kenan Doğulu'nun ise ödül almak için çıktıkları sahnede ikili aşka geldi. Ödülünü eşi Beren Saat'ten alan Kenan Doğulu, sahneye çıkar çıkmaz eşinin elini öptü. Doğulu'ya ödülünü verirken onu öpen Saat, "İkon olmak biraz Kenan'ın ruhu gibi" dedi. Kenan Doğulu eşinin bu sözleri karşısına gözyaşlarını tutamadı. Eşine "Seni seviyorum" diyen Kenan Doğulu ise duygulandığını söyledi. Bazı heyecanların hiç bitmediğinden bahseden ünlü şarkıcı, kariyerinde 30. yılına girdiğini belirtti ve bütün bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.





MUHTEŞEM BİR DETAYSIN!

Ödül vermek üzere sahneye çıkan Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar'ı sahneye çağırdı. "Sen muhteşem bir detaysın" diyen oyuncu, birkaç kez sahnede Dizdar'ı izlerken kendi oyununu kaçırdığını itiraf etti. Herkese teşekkür eden Merve Dizdar, hayatına dokunan kadınlara teşekkür ettikten sonra; şiddetsiz, güzel bir 2023 yılı geçirmeyi temenni etti. Uraz Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" dedi.



'YILDIZ BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY'

Yılın Ekran Yüzü ödülünü alan Berk Oktay, anne-babasına, yol arkadaşlarına ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a teşekkür etti ve "Herkese iyi akşamlar öncelikle bu kalabalığın önünde böyle bir ödül alabilmek büyük bir gurur" dedi. Oynadığı dizinin çok iyi gittiğini belirten oyuncu, "İzleyenler sağolsunlar, bizi destekliyorlar. Her hafta reytingimiz daha da artıyor. Halkımız bizi sevip, evine kabul ettiği için çok mutluyuz" dedi. 2022 yılının kendisi için çok iyi geçtiğini söyleyen oyuncu, "2022 yılı benim için muhteşemdi. Çünkü evlendim. Yıldız hayatımda başıma gelmiş en güzel şey. Yeni yıldan temennimde, insanlardan biraz vicdan ve merhamet diliyorum. Kadına ve canlıya yapılan şiddete hayır diyorum" dedi.