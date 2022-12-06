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atv’ye altın ödül

48'inci kez düzenlenen Altın Kelebek'ten atv'ye 6 ödül birden geldi. Müge Anlı, Onur Seyit Yaran, Kenan İmirzalıoğlu, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Azra Aksu gecede ödül alan isimler arasında yer aldı

6.12.2022

atv’ye altın ödül

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, önceki gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 48. kez düzenlenen ödül töreninde, televizyon ve müzik dünyasının parlayan yıldızları arasında Müge Anlı, Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Bir Küçük Gün Işığı dizisinin küçük oyuncusu Azra Aksu da yerini aldı.

GECEYE DAMGA VURDULAR
2022 yılına damga vuran isimler birçok dalda ödüllendirilirken atv 6 ayrı kategoride ödül aldı. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Kardeşlerim'in başarılı oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun hem "Yıldızı Parlayanlar" ödülünü, hem de dizideki partneri Onur Seyit Yaran ile "En İyi Dizi Çifti" ödülünü aldı.

Gecede "En İyi Erkek Sunucu" ödülünü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla Kenan İmirzalıoğlu, En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü ise Bir Küçük Gün Işığı'ndaki performansıyla Azra Aksu aldı.

EN İYİ KADIN SUNUCU
BU ödüllerin ikisi yıllardır zirveden inmeyen ekranların fenomen ismi Müge Anlı'yaydı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı "En İyi Kadın Sunucu" ve "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünü aldı.

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