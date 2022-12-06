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Haberler Sarmaşık Genç yarışmacı 1 milyon TL’ye koşuyor

Genç yarışmacı 1 milyon TL’ye koşuyor

6.12.2022

Genç yarışmacı 1 milyon TL’ye koşuyor
KİM Milyoner Olmak İster'de heyecan yine zirveye ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmaya 20 yaşındaki Batu Alıcı damga vurdu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan yarışmacı 'Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır' sorusunu 174 cm, 74-76 kg, 42 numara olarak yanıtlayan yarışmacı son soruyu açtırmaya hak kazandı. Son soru ise 11 aralık pazar akşamı atv'de açılacak.
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