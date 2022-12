Aksiyon dolu bölüm zirvede!

EKRANLARIN yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu on ikinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" on ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,35 izlenme oranı ve %17,74 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın on ikincii bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı! Birincilik getiren bölümde, Sabit'in adamları Kurban Baba'nın evini bastı ve çocuklarını rehin aldı. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir, Sabit'i çaresiz bırakan bir plan yaptı ve Sabit'in ablası Fehime'yi oyuna dahil etti. Fehime töreyi öne sürerek kardeşi Sabit'i oradan uzaklaştırdı. Tatavlalı bu durumda Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşündü. Cezayir, Tatavlalı'nın mekanına baskın yaptı ve adamlarını öldürdü ancak bu hamlenin bedeli Cezayir için çok ağır oldu. Tatavlalı, Orhan'la birlikte Dumrul'a tuzak kurdu. İnfaz edildiği anı da Cezayir'e telefonda izletti. Cezayir en güvendiği kişilerden birini kaybetmiş oldu. Ve son olarak Cezayir, Firuze'yi terk edip Leyla'ya döndü.

DİĞER