  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Sanat Güneşi 91 yaşında

Sanat Güneşi 91 yaşında

8.12.2022

Sanat Güneşi 91 yaşında

TÜRK müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan "Sanat Güneşi" Zeki Müren, 91. doğum gününde, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konserle anıldı.

Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Didem Kasal Esentürk, piyanist Zafer Çebi ve caz orkestrası eşliğinde Zeki Müren'in sevilen eserlerini seslendirdi. Anma etkinliğinde, zaman zaman Müren'in sesinden şarkılar da dinletildi. Şarkı aralarında 24 Eylül 1996'da hayatını kaybeden sanatçının yaşamından ve sanatından kesitlerin de sunulduğu caz konserini, çok sayıda sanatsever izledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA