Sanat Güneşi 91 yaşında

TÜRK müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan "Sanat Güneşi" Zeki Müren, 91. doğum gününde, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konserle anıldı.

Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Didem Kasal Esentürk, piyanist Zafer Çebi ve caz orkestrası eşliğinde Zeki Müren'in sevilen eserlerini seslendirdi. Anma etkinliğinde, zaman zaman Müren'in sesinden şarkılar da dinletildi. Şarkı aralarında 24 Eylül 1996'da hayatını kaybeden sanatçının yaşamından ve sanatından kesitlerin de sunulduğu caz konserini, çok sayıda sanatsever izledi.