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Haberler Sarmaşık Yanlışlıkla elini yok etti!

Yanlışlıkla elini yok etti!

Yakın arkadaşı şarkıcı Demet Akalın’la tatil yapan magazin yorumcusu Seren Serengil, sosyal medyada paylaşımlarında photoshop uygulamasının dozunu abarttı. Önce Akalın’ı tanınmaz hale getiren Serengil, daha sonra da fotoğraftan elini sildi

10.12.2022

Yanlışlıkla elini yok etti!

Fotoğraflarına yaptığı abartılı photoshop uygulamaları ile sık sık eleştiri ve alay konusu olan Seren Serengil, birlikte tatile çıktığı Demet Akalın'ı adeta tanınmaz hale getirdi. Akalın'ın yüzüne photoshop yapan Serengil, son paylaşımında da yanlışlıkla kendi elini sildi ve bunu fark etmedi.

HERKES RAHAT ETSİN!
Bir televizyon programında magazin gündemini oldukça sivri sözlerle yorumlayan Serengil, Demet Akalın'la birlikte baş başa Los Angeles'a tatile gitti. Instagram hesabından bir video yayınlayan Seren Serengil "Herkes biraz rahat etsin... Okan (Kurt) ve Tohma'yı (Mustafa Rahman) baş başa bıraktık biz gidiyoruz. Los Angeles sonra da Las Vegas. Sonra belli olmaz" diyerek Akalın'la tatile çıktıklarını söyledi.

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