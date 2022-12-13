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Haberler Sarmaşık Çakallara İzmir’de sevgi seli

Çakallara İzmir’de sevgi seli

13.12.2022

Çakallara İzmir’de sevgi seli
YAPIMINI SugarWorkz-TAFF Pictures'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı, gişenin zirvesinde yer alan 'Çakallarla Dans 6'nın seyirci buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Filmi oyuncuları Didem Balçın, Ebru Cündübeyoğlu, Elvan Dişli, senarist Ali Tanrıverdi ve yönetmen Murat Şeker'in katılımıyla İzmir Agora AVM'de gerçekleştirilen özel gösterimle sevenleri ile buluştu. Gösterim öncesi hayranların karşısına çıkan oyuncular adeta sevgi seliyle karşılaştı. Film hakkında yapılan söyleşinin ardından dakikalarca alkışlanan 'Çakallarla Dans 6' ekibi seyircilerle bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.
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