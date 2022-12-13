Limon Köyiçi Murat Dalkılıç ile yeni yıla ‘merhaba’ diyecek

Yeni yıla Alaçatı'da Limon Köyiçi'nde girmek isteyenler, Şef Eyüp Gül'ün leziz yemekleriyle damak ziyafeti yaşarken, yeni yılı Murat Dalkılıç'ın şarkılarıyla karşılayacak. 30 Aralık Cuma günü Murat Dalkılıç ile zirveye çıkan yeni yıl coşkusunun ardından 31 Aralık Cumartesi gecesi DJ Yiğit Özdemir, 1 Ocak Pazar günü Happy Hour'da ise DJ Murat Tokuz performansı ile Çeşmeliler'e unutulmaz bir yeni yıl kutlaması yaşatacak. Aynı işletmeye bağlı İstanbul Kuruçeşme Salt'ta da özel bir programla yeni yıl coşkusu kutlanacak. Kurucu ortak Yasin Becek, yeni yıl coşkusunu yaşamak isteyen herkesi Alaçatı Limon Köyiçi ve Salt Kuruçeşme'ye davet etti.

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