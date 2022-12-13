Tüm Türkiye soluksuz 1 Milyon’luk soruyu izledi

atv'nin ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle büyük heyecan yarattı. Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı.

400.000 TL KAZANDI

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan genç yarışmacı Batu Alıcı, geçen hafta 400.000 TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Hiç jokeri kalmayan genç yarışmacı 1 Milyon TL'lik soruya yanıt vermedi ve 400.000 TL'lik para ödülünü aldı. Kim Milyoner Olmak İster'in Yeni Bölüm etiketi #MilyonlukSoru bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #MilyonlukSoru birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, #kimmilyonerolmakister de ikinci sırada bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

HANGİSİ "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

A: Bala Hatun B: Banu Çiçek C: Bamsi Beyrek D: Bayındır Han Bu soruya yanıt vermeyen Barış Alıcı 400.000 TL'lik ödülü alıp yarışmadan çekildi. Sorunun doğru cevabı A şıkkı "Bala Hatun" olacaktı.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

TÜM Kişiler'de %9,81 izlenme oranı ve %21,79 izlenme payı, AB'de %9,35 izlenme oranı ve %21,09 izlenme payı 20+ABC1'de %9,57 izlenme oranı ve %19,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.