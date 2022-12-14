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Haberler Sarmaşık Alp Kırşan babasını kaybetti

Alp Kırşan babasını kaybetti

14.12.2022

Alp Kırşan babasını kaybetti
ALP Kırşan, babası Erdinç Kırşan'ın vefatıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu, üzücü haberi, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" sözleriyle paylaştı. Bir süredir ailesiyle Bodrum'da yaşayan oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, yaşamını yitirdi. Aldığı acı haberle yıkılan Kırşan, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" ifadelerini kullanan Alp Kırşan, "Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.
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