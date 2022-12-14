Mor ve Ötesi’ne albüm tasarladı, ödülleri topladı

Yaşar Üniversitesi mezunu Ataberk Akalın, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından 'Yılın Genç Grafik Tasarımcısı' seçildi. Mor ve Ötesi müzik grubunun 'Sirenler' albümüne yaptığı tasarımıyla 'En İyi Albüm Kapağı Tasarımı Ödülü'nü kazanan Akalın, Kristal Elma Ödül Töreni'nde de farklı tasarımlarıyla 14 dalda bronz ve gümüş ödül kazandı. Şimdiye kadar 40'tan fazla ödüle sahip olan Akalın, 2019 yılında Cannes Young Lions yarışmasında reklam filmi kategorisinde Altın Aslan kazanarak Fransa'daki ödül törenine katılmıştı. Akalın aynı yıl Mediacat'te yayınlanan '30 yaş altı 30' listesine girdi. Akalın, "Çalışmalarımızın güzel ödüllerle taçlandığını görmek benim adıma çok gurur verici" dedi.

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