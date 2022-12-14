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Haberler Sarmaşık Mor ve Ötesi’ne albüm tasarladı, ödülleri topladı

Mor ve Ötesi’ne albüm tasarladı, ödülleri topladı

‘Yılın Genç Grafik Tasarımcısı’ seçilen Ataberk Akalın’ın yurtiçi ve yurtdışında aldığı 40’tan fazla ödülü bulunuyor

14.12.2022

Mor ve Ötesi’ne albüm tasarladı, ödülleri topladı
Yaşar Üniversitesi mezunu Ataberk Akalın, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından 'Yılın Genç Grafik Tasarımcısı' seçildi. Mor ve Ötesi müzik grubunun 'Sirenler' albümüne yaptığı tasarımıyla 'En İyi Albüm Kapağı Tasarımı Ödülü'nü kazanan Akalın, Kristal Elma Ödül Töreni'nde de farklı tasarımlarıyla 14 dalda bronz ve gümüş ödül kazandı. Şimdiye kadar 40'tan fazla ödüle sahip olan Akalın, 2019 yılında Cannes Young Lions yarışmasında reklam filmi kategorisinde Altın Aslan kazanarak Fransa'daki ödül törenine katılmıştı. Akalın aynı yıl Mediacat'te yayınlanan '30 yaş altı 30' listesine girdi. Akalın, "Çalışmalarımızın güzel ödüllerle taçlandığını görmek benim adıma çok gurur verici" dedi.
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