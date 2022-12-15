Karamsarlığa değil umuda sarılın

ÜNLÜ sunucu ve program yapımcısı Saba Tümer, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileriyle 'Kafayı Değiştir' temalı etkinlikte bir araya geldi. Üniversitede geçirdiği günleri, kariyerine yön veren unutulmaz anıları ve maceralarını esprili bir dille gençlerle paylaşan Tümer, kendisini dinleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı. Konferans, erkek moda dünyasının öncülerinden Altınyıldız Classics'in sponsorluğunda gerçekleşti. Yaşamına yön veren tercihlerini ve meslek hayatındaki en unutulmaz anları aktaran Tümer, hayatta başarılı ve mutlu olmanın ipuçlarını da İEÜ'lü gençlerle paylaştı.

'ZORLUKLAR YAŞADIM'

HAYATIN çeşitli dönemlerinde zorluklarla karşı karşıya kaldığını ancak umudunu hiç kaybetmeden hedeflediği noktaya ulaşmak için çalıştığını vurgulayan Tümer, "Sizler, bizim dönemimize göre çok daha yenilikçi ve gelişime açıksınız. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Bence, hayatta başarısızlık yoktur. Başarısızlık, hayatın size 'Yanlış yoldasın' demesidir. Hayatın size fırsatlar çıkaracağına inanın, emin olun. Hayatı ıskalamayın, dolu dolu yaşayın. Her günün, yaşamın değerini bilin" diye konuştu.