İzmir’in ikinci üniversite hastanesi tamam

Bugün sizlere Doktor Mehmet Bektur'un Tıp Merkezi ile başlayıp, üniversiteye giden yolculuğunu kesitler vererek anlatmaya çalışacağım. Umarım Doktor Bektur'un hayat yolculuğundaki başarılarını zevkle okursunuz. 2001 yılında Buca Tıp Merkezi ile sağlıkta hizmet vermeye başlayan, 2010 yılında yine Buca Tınaztape bölgesinde Tınaztepe Buca Hastanesi olarak sağlıkta yatırımlarını artıran ve 11 bin 872 metrekare alanda, 8 katlı, 3 KVC (Kalp ve Damar Cerrahisi), 6 koroner, 12 genel, 14 adet kuvöz-yenidoğan yoğun bakım yatağı, 76 adet rutin hasta yatağı, 6 adet ameliyathane salonu, 11 adet gözlem yatağı ile toplam 111 yatak kapasite ile hasta kabulüne başladı. 28 farklı branşta özel sigortalar ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bir özel hastane olarak sağlık hizmeti sunan Özel Tınaztepe Hastanesi, Joint Commission International (JCI) akreditasyonu ile belgelendirdi. Sağlık hizmetini kaliteli ve uluslararası standartlarda çıkartarak (JCI Akreditasyonu) Uluslararası Kalite Standartlarını ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Sağlıkta Kalite Standartlarını referans alarak çağdaş, etkili, verimli ve etik ilkelere uygun sağlık hizmeti sunmayı, etkin bir kalite yönetim sistemi uygulayarak bölgenin yurtdışına açılan ciddi sağlık kuruluşları arasına girmeyi başardı.

HİZMETE VE YATIRIMA DEVAM

Tınaztepe Sağlık Grubu yatırımlarına bu kez Bayraklı bölgesinde devam etti. 9 katlı, 26 uzmanlık dalı, 12 dahili-cerrahi yoğun bakım, 6 koroner yoğun bakım, 31 yeni doğan yoğun bakım, 10 gözlem yatağı ile toplam 15.000 metrekare üzerine kurulan Galen Hastanesi 2019 yılında hizmete açılmıştı. Hastanede 6 ameliyathane salonu, 3 doğumhane, 18 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, radyolojik görüntüleme merkezi, endoskopi ünitesi, 1 adet merkezi sterilizasyon ünitesi, kapsamlı hizmet laboratuvarı, göz tanı ünitesi, kan transfüzyon kardiyoloji tanı ünitesi, nöroloji tanı ünitesi ve işitme tanı ünitesi merkezi bulunmaktadır. Bu saydığımız sağlık yatırımları Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Doktor Mehmet Bektur'u daha da ileriye, yani bu hastanelerini taçlandırmaya yönlendirmişti. İşte Bektur'un hayali, bölgeye sağlık alanında bir üniversite kurmaktı ve bu alanda da çalışmalara çoktan başlanmıştı bile.

İLK YILINDA FULL ÇEKTİ

2020-2021 akademik yılında ilk öğrencilerini aldı. Bölgesinde sağlık alanında hizmet veren tematik bir üniversite niteliğine sahip tek üniversite olan İzmir Tınaztepe Üniversitesi 102 dönümlük kampüs alanı üzerine inşa edildi. Üniversite kampüsü içerisinde, 14 tane eğitim binası, iki tane eğitim ve araştırma hastanesi, öğrenci yurtları ve çok sayıda sosyal tesis bulunacak. Üniversite 5 sene içerisinde toplamda 8 bin öğrenciye eğitim verilerek, bölgenin ve ülkenin gelişimine doğrudan katkı sağlayan bir kampüs üniversitesi olarak kuruldu. Önce Buca Tıp Merkezi, ardından Tınaztepe Buca Hastanesi, Torbalı Tınaztepe Tıp Merkezi derken Bayraklı'da Galen Hastanesi ve artık üniversitede de faaliyette... Sırada bu hastaneleri üniversite ile entegre etmede ve hastaneleri taçlandırmanın günü gelmişti. Artık İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi Buca Hastanesi ile taçlandırıldı. İzmir'e hayırlı olsun.