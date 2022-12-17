Edebiyat dünyasında kış bir başka

Doktor Jvago/ Bors Pasternak

Kitap, Rusya'da 1917 devrimi öncesi ve sonrasındaki insanlık hâllerini anlatır. Devrim esnasında sağa sola savrulan insanlar, umutlar, düş kırıklıkları... Ama öne çıkan hep "karlı Moskova" görüntüleri, trenler, istasyonlar, bozkır olur. Roman her hâliyle bir şair elinden çıktığını belli eder. Romanda baştan sona kışın eşsiz görüntüsü vardır.



Kazaklar/ Tolstoy

Romanda sosyete, şehir hayatından bıkan kahramanın doğal, saf hayata yönelişini işler. Bitkiler, hayvanlar ve doğal hayat içerisinde bir cennet arayışını yansıtır. Kızaklarla yapılan yolculuklar, sert doğa koşulları... Çevrede vahşi, kaba, savaşı çağrıştıran sert, ama buna rağmen olağanüstü bir güzellik vardır. Kahraman devamlı sözü edilen o karlı tepeleri görmek için sabırsızlanmaktadır. Kahraman karlı dağlara bakarken, bunun yorumlarını yapar.



Palto/ Gogol

Petersburg'un soğuğundan korunmak için Palto alan ama bu hayatına mal olan Akaki Akakiyeviç'in trajik hayatı anlatılır. Petersburg'un en büyük özelliği soğuğu, ayazıdır. Akakiyeviç bir gün binbir güçlükle yeni bir palto alır. Soğuk bir gece sokakta dolaşırken, meydanda birkaç serseri tarafından paltosu alınır. Emniyete, çeşitli yerlere başvursa da paltosunu bulamaz. Polis neredeyse onu suçlu duruma düşürür. Son bir umutla gittiği 'önemli kişi' tarafından sert bir şekilde azarlanıp eve döner ve bir daha kalkamaz. Yolda üşütmüş ve ateşi çıkmıştır. Palto, soğuk ve kış dendiğinde ilk akla gelen öykülerden biridir.

Salgın/ Reşat Nur Güntekin

Yazarın bu uzun öyküsünde ismi Karlı Köyü olan köyde bir başka kış masalı anlatır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, bir dağ köyünde başlayan salgın karşısında bürokrasinin aldırmaz tutumu eleştirilir. Karlı Köyü ilkokul öğretmeni Cevdet Bey köyünde bulaşıcı bir hastalık olduğunu amirlerine haber verir. Ama yetkililer bunu ciddiye almaz, geçiştirir. Öğretmen buradan bir sonuç alamayınca daha sonra yüksek makama, kaymakamlığa bu salgın olayını bir mektupla iletir. Kaymakam tecrübeli bir yönetici olduğu için harekete geçer ve köye bir doktor gönderir. Zaten hasta olan doktor kış da geldiği için bu dağ köyüne çıkamaz. Sağlık müdürü durumu araştırır o da köye gidemez. Çünkü kış geldiğinde aylarca köyün merkezle iletişimi kesilir.

Isıtmak İçin/ Sabahattn Ali

Çamaşırcı kadının soğuk ve açlıktan ölen çocuğunun anlatıldığı Isıtmak İçin, en etkileyici kış öykülerinden biridir. Soğuk, yanan sobanın gürültüsü atmosferinde ilerleyen öykü, evini ısıtacak kadar odun, kömür alamayan yoksulların dünyasına eğilir. Evinde "donuyorum!" diyen çocuğunu ısıtmak için son bir gayretle didinen anne başarılı olamaz ve çocuğunu soğuktan kaybeder.

Kış Gecesi Işıkları Pam Jenoff

Bir Nazi askerinden hamile kaldıktan sonra evden kovulan on altı yaşındaki Noa bebeğini vermek zorunda kalır. Hayatını kazanabilmek için küçük bir tren istasyonunu temizlemektedir. Noa toplama kampına götürülmek üzere alınmış Yahudi bebeklerin olduğu bir vagon bulduğunda aklına kaybettiği kendi çocuğu gelir. Ve hayatını kökünden değiştirecek kısa bir an içinde çocuklardan en sağlıklı görüneni alıp karlı gecenin içinde kayıplara karışır. Ormanın içinde saatlerce yürüdükten sonra Noa ve bebek gezici bir Alman sirkiyle karşılaşır. Sirkin yöneticisi onları aralarına almayı kabul eder ama sirkte kalabilmek için Noa'nın gizemlerle dolu baş trapezci Astrid'den trapez şovunu öğrenmesi gerekmektedir.

Kar Kokusu/ Ahmet Ümit

1998'de yayınlanan "Kar Kokusu", adını Moskova'ya uzanan öyküsünden alıyor. Romanda komünist partilerin üyelerinin eğitim gördüğü Marksizm Enstitüsü'nde işlenen bir cinayetin izini süren ajanların yaşadıkları anlatılıyor.