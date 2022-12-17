Kebap lezzeti eşliğinde at yarısı heyecanı

Türk Mutfağı, son açıklanan dünya listelerinde 17. sırada gösterilse de geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahiptir.

Uluslararası alanda Türk mutfağının simgelerinden biri olan Adana kebabı ise ülkemizde kültürel bir değer haline gelmiştir. Bugün lezzet durağımızda sizleri bu toprakların özel lezzetini İzmir'de yiyebileceğiniz adreslerden birine götüreceğim. Kebap konusunda uzmanlığım var, daha önce kebap restoran müdürlüğü yaptım.

İzmir'de kebap konusunda marka olan Alsancak Can Yücel Sokak'ta Ateş Ocakbaşı bu toprakların özel tarihi lezzetini İzmir'e sunuyor.

Kırmızı et ve Adana Kebabı konusunda İzmirlilerin lezzet adresi olmuştur. Ateş Ocakbaşı 60 yıllık bir tarihi geleneği, Çukurova'nın doğal yaylarında yetişen etlerini kullanarak, Adana kebap geleneğini sürdürmektedir. Şimdi bu tarihi lezzet ve gelenek İzmir'de yaşatılmaktadır. Tamamen doğal, kaliteli malzemelerin kullanıldığı Ateş Ocakbaşı'nda özgün kebap pişirme teknikleri uygulamaktadır.





TEKİR YAYLASI'NDAN

1958 yılında, Adana'nın Toroslar'daki Tekir Yaylası'nda ilk olarak kendin pişir kendin ye konseptinde hizmete başlayan Ateş Ocakbaşı'nı genç girişimci Berk Pelenk tarafından İzmir'e getirildi.

Şimdi bu sektörden tecrübeli bir isim Ümit Kahraman'la iki yıldır yoluna devam etmekte. Açıldığı ilk günden bu yana kebap severlerin adresi haline gelen Ateş Ocakbaşı; sunduğu lezzetler, sıcak ortamı ve güler yüzlü servisi ve temizlik konusunda fark yaratıyor. Mekânda özellikle hafta sonları rezervasyonsuz yer bulmak mümkün olmamaktadır.

Ümit Kahraman, 25 yıldır marka otellerde üst düzey yöneticilik yapıyor. Halen Sheraton Otel'de insan kaynakları direktörü olarak görev yapmakta. Berk beyin eski yol arkadaşı, aynı zamanda Ateş Ocakbaşı'nın müşterilerindenmiş.

Ümit bey Ateş Ocakbaşı markasına çok önemli katkılar yapmış. Sektörde edindiği bilgi birikim tecrübelerini Ateş Ocakbaşı markası ile birleştirmiş buraya aktarmış. Öncelikle yetiştiği Alman disipliniyle hizmet anlayışını getirmiş.

Hijyen ve temizlik konusunda çok üst düzey bir çalışma yapmış.

Ümit Kahraman'ın gelişi ile pazarlama ve sosyal medya yönetimine daha çok önem vermişler. Bu çalışmanın sonucunu da almışlar.

Çok önemli üst düzey müşteri kitlesi oluşmuş.





BİTİŞ ÇİZGİSİNDE LEZZET

Ateş Ocakbaşının en önemli özelliklerinden birisi müşterilerinin yüzde 90'ının müdavim olması.

Yani markada en önemli unsur olan sadık müşteri kitlesi oluşmuş.

Bu işin ve başarının sırrını mekanın genç başarılı işletmecisi Berk Plenk'e sorduğumda, "İşimizi severek yapıyoruz.

Ustalarımızın bu işin en iyisi.

Bizim işimiz et.

Etin en iyi, en lezzetli şekilde pişirilmesine dikkat ediyoruz.

Ocakbaşı kültürünü İzmir'de yaşatmak istedik. Kendi yemediğimiz ürünü restoranda bulundurmuyoruz.

Müşteriye saygı duymak, önem ve değer, vermek başarıyı getirmektedir" dedi.

Ateş Ocakbaşı'nda özel günlerde, davet, organizasyon ve şirket yemekleri yapılmaktadır. Bunun için teknik ve fiziki imkanlar mevcut.

2. şube hipodromda açılmış.

Yarışların finish çizgisinin bittiği yerde hem yarışları izliyor hem de kebap keyfi yapıyorsunuz. Burası 200 kişi kapasiteli konsept bir mekan olmuş. Bostanlı veya Kordon'a 3. şubeyi açmayı planlıyorlar.

Ateş Ocakbaşı kebabının tadı insanı ulvi düşüncelere sürüklüyor.

Japonlar en özel ve klasik lezzetlerin dışında kalan bir lezzet için "Umami" diyorlar. İşte ben de umami bu olsa gerek dedim.

Kategoriye sokmak zor. Çok zengin ve çok boyutlu bir lezzet.





KULLANILAN ET ÖNEMLİ

Dekorasyonu Ateş Adana Kebabı süper, mutlaka tadın derim. Adana'ya özgü 'zırh' adı verilen satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılan bir kebap çeşidi. Adana kebabının diğer tatlardan ayıran en belirgin özellik kullanılan ettir. Eti doğal ortamda yetiştirilmiş Balıkesir'in meşhur kıvırcık erkek kuzulardan elde edilmiş olması en büyük özelliğidir.

Tamamlayıcı unsurları olarak yeşillik, sumaklı soğan salatası, Ateş acılı domates ezmesi, ve salata ile servis yapılmaktadır. Yapılan servis ile Ateş Adana kebabı damaklarınızda unutulmayan lezzette dönüşmektedir.

Ateş Adana Kebabı asla dana eti ile yapılmaz. Adana Kebabının yanında Kaburga, Çöp Şiş, pirzola ve küşleme ve Ciğer seçenekleri kesin olarak denenmeli.



MEZELERİ DE İDDİALI

Ama özellikle kuzunun böbrek yatağından çıkan kuzu sırttan yapılan yağlı kara muhteşem bir lezzet mutlaka tatmanızı tavsiye ederim. Ateş Ocakbaşı ette ne kadar iddialı ise mezelerinde o oranda iddialı. Mezeler günlük yapılmakta ertesi güne kalan mezeler servis edilmiyor. Girit ezme, Kabak Borani, atom, peynir ve patlıcanla sıcak servis edilen Ateş spesiyal en değişik mezelerden. Son dönemde yeni mezeler ekliyorlar, elma bahçesi bunlardan.Tablacı salata Adana'da tablanın üzerinde yapılan bu salata harika bir lezzet. Hele ki suyuna ekmek banmanın tadına doyum olmuyor. Tablacı salatasını en iyi yapan nadir yerlerden birisi Ateş Ocakbaşı'dır. Ara sıcaklarda, pastırmalı humus, içli köfte ve sıcak ot tabağını tatmanızı öneririm.

Tatlı olarak ev yapımı kalburabastıya bayıldım, muhteşem bir lezzet. Ayrıca ekmek kadayıfı, fırın helva verilmektedir.

SON SÖZ; Ateş Ocakbaşı kebap ve kırımızı et konusunda İzmir'in markası olmuştur. Şimdi bu özel lezzetleri öncelikle İzmirliler daha sonra tüm Türkiye tatmalıdır. Ateş Ocakbaşı ulusal bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Bu çabası emeği başarısından dolayı başta Berk Pelenk olmak üzere ortağı Ümit Kahraman'ı ve tüm Ateş Ocakbaşı ailesini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.

SEZER ALTAN / LEZET DURAKLARI