Rolü değişen NFT’lerin kullanımı kolaylaşacak

1. CÜZDAN OLUŞTURMA

Herkesin NFT'sini oluşturabilmesi, toplayabilmesi ve değiş tokuş edebilmesi için süreç basitleşecek. 2023 yılında kullanıcıların karmaşık blockchain destekli cüzdanlar kurması gerekmeyecek. Her şey tek bir oturum açma yoluyla gerçekleşecek. Ayrıca bu süreçte cüzdanlarını zaten oluşturmuş olanlar, yine de cüzdanlarını NFT pazar yerlerine bağlayabilecekler.

2. NFT BİLET SİSTEMİ

NFT'ler spor, sanat ve oyunlar dışındaki sektörlerde daha fazla kullanılacak şekilde gelişiyor. Bu nedenle NFT teknolojisi spor, sinema ve tiyatro gibi eski tarz bilet sisteminde oluşan sorunların çözümüne yardımcı olacak. Bu durum, kağıt bilet eksikliklerini gidermek ve hayranları özel avantajlarla ödüllendirmekten, etkinlik güvenliğini sağlamak için ek bir özellik olarak hizmet etmeye kadar uzanıyor. NFT biletleri, blok zincirinde saklanan dijital varlıklardır. Bu nedenle bir biletin kaybolması, çalınması veya hasar görmesi riski neredeyse imkansızdır. Ek olarak NFT biletleri, kalıcı hatıralar olarak hizmet eden değerli koleksiyon öğeleri haline gelebilir. Bu sistem aynı zamanda yeniden satış değerini ve ücretlerini düşürmeye de yardımcı olur.

3. KAR ELDE EDİLEN OYUNLAR

NFT'lerin dünyaya açık olmasıyla kullanımlarının sonsuz olduğu gözlemleniyor. Aynı durum oyun sektöründe de geçerliliğini koruyor. Oyunlar, oyun içi NFT'ler biçimindeki ürünleri aracılığıyla markalara pazarlama için ikincil bir platform haline gelebilir. Ayrıca oyuncular, öğeleri NFT olarak alıp satabilecekleri için oyun içi öğeler daha değerli hale gelecek.

4. MARKALAR DA BU PAZARDA

METAVERSE dünyasındaki gelişmeler şu anda NFT'ye olan ilgiyi artırıyor. NFT'ler, topluluk oluşturmak, insanlarla doğrudan bağlantı kurmak ve kendilerini yeni kültürel engellerin ötesinde ifade etmek için fırsatlar sunan markalara yeni bir yaratıcı ortam sağlıyor. Böylece 2023'te topluluk, ilişkiler ve tüketici modellerinin şekillendiği yeni bir gelir kaynağı olan ve önemli bir sanal pazar haline gelmesi beklenen Web 3.0 dünyasına girmeye çalışan markalar ortaya çıkacak. Bu nedenle metaverse dünyası, markalı ürünlere talebin artacağı NFT'lere bağlıdır. Bu NFT'ler, markaların vaatlerini yerine getirmeleri için başka bir kanal ekleyerek ister doğal ister sanal dünyada, tüketicinin yararına olan teşvikleri de temsil ediyor.



NFT pazar yeri OIX'in CEO'su Doğu Taşkıran, NFT'lerin ilerleyen dönemlerde kullanıcılara, yatırımcılara ve sanatçılara yönelik daha da büyük fırsatlar sunacağını belirtti.



5. KREDİ TEMİNATI OLACAK

NFT'lerin anında kredi almak için teminat olarak kullanımı mümkün hale gelecek. Yüksek değerli fiziksel varlıkların tokenlaştırılması, token sahiplerine anında likiditeye erişim sağlayacak. Kredi sağlayan bankalar, kullanıcılara NFT'leri teminat göstermeleri karşılığında yüksek miktarlı krediler sağlayarak anında nakit ihtiyacını karşılayabilecek. Böylece NFT'ler bir nakit kullanım aracı olarak farklı bir role bürünecek.