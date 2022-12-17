Ruhun gıdası müzik hayvanlara terapi oldu

Sokakta fiziki veya psikolojik şiddete maruz kalan, uzvunu kaybeden köpekler Manisa'da barınakta farklı yöntemlerle tedavi ediliyor. Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde hayvanlara uzman eğitmenler eşliğinde uygulanan sosyalizasyon eğitiminin ardından müzikle terapiye geçiliyor.



BARINAKTA 700 KÖPEK VAR

Özellikle insanlarla iletişimi kesilen, uzak duran ve sakatlanan hayvanlara özel olarak seçilen müzikler dinletiliyor. Klasik müzik, Türk Sanat Müziği ve tasavvuf müziğinden seçilen eserleri dinleyen köpekler insanlarla daha yakın bir bağ kuruyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, "Daha önceden şiddet görmüş, sokaklarda trafik kazası geçirmiş ve insanlarla sosyalizasyonu bozulmuş köpeklerimizi terapi ederek onları topluma kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Birçok farklı yöntemlerle terapiler uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi müzikli terapi. Barınağımızda 700 tane köpeğimiz var. Bu tarz terapiler sayesinde 30'a yakın köpeğimizi sahiplendirdik. Onlar da artık sokaklardan kurtulup bir yuva sahibi oldu" dedi. Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, müziğin hayvanlar üzerinde de çok etkili olduğunu belirterek, "Özellikle fiziki ve ruhsal sıkıntılar yaşayan köpeklerimize Türk Sanat Müziği ve klasik müziklerden oluşan eserleri dinletiyoruz. Günün belirli saatlerinde uygulanıyor. Köpeklerin kulak yapıları da insanlar gibi güzel ve kötü seslere karşı duyarlıdır. Bu sebeple insanlarda olduğu gibi köpeklerde de rahatlatıcı müziklerle daha çabuk ve daha olumlu cevaplar almaktayız. Bu yönteme yaklaşık 7 aydır devam etmekteyiz. 30 civarında köpeğimizi bu şekilde eğiterek hali hazırda gerek devlet bünyesinde gerekse dışardan sivil halkın talepleri doğrultusunda birçok projede kullandık. Müzikten önce yapmış olduğumuz rehabilitasyonlar ve müzikten sonra yapmış olduğumuz rehabilitasyonlar arasında çok büyük farklar gördük" dedi.



■ NERMİN UÇTU

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