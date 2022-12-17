Sedef Cengiz koleksiyonuna Ceyda Becek imzası

İstanbul'un tanınmış isimlerinden Ceyda Becek, muhteşem bir tasarım etkinliğine daha imza attı. Becek, İzmirli tasarımcı Sedef Cengiz'in yeni koleksiyonu ve yepyeni piercing modelleri ile kendi işletmeleri olan Salt Kuruçeşme'de eşsiz bir yılbaşı eventi düzenledi. Cengiz'in yeni koleksiyonun tanıtımının yapıldığı organizasyonda aynı zamanda 'piercing' etkinliği de gerçekleştirildi. Ceyda Becek ve Sedef Cengiz'in ilkini Çeşme'de gerçekleştirdikleri organizasyonları da büyük ilgi gördü.



ÜNLÜLER ŞIKLIK YARIŞINA GİRDİ

Becek ve Cengiz'in gelen konuklarla bire bir ilgilendiği davete çok sayıda seçkin isimler katıldı. Davetliler arasında manken, oyuncu ve sunucu Özlem Yıldız, Buse Varol, Gizem Hatipoğlu, Elif Buse Doğan da vardı. Şıklık yarışına girilen, Ceyda Becek imzalı etkinlikte Cengiz'in yeni koleksiyonu ve tasarladığı takılar konuklardan tam not aldı. Organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirten Becek, "Bugün benim için çok keyifli ama bir o kadar da heyecanlı bir gün. Emeği geçen ve bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

DİĞER