Madrid’de Onur Seyit Yaran rüzgârı

ATV'NİN Cumartesi akşamları ekranlara gelen, hem Türkiye'de hem de dünyada ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in sevilen oyuncularından Onur Seyit Yaran, Madrid'den fırtına gibi geçti. Rol aldığı diziler sayesinde ünü sınırları aşan ve İspanya'da da geniş bir hayran kitlesi bulunan Onur Seyit Yaran, katıldığı televizyon ve dergi çekimlerinde İspanyol hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

OYUNCULUK TEKLİFLERİ ALDI

atv Distribution'ın satışını gerçekleştirdiği, İspanya'nın en büyük televizyon kanallarından Antena 3'ün daveti üzerine Madrid'e giden genç oyuncuyu kanal binasında hayranları karşıladı. Coşkulu kalabalığı karşısında bulunca şaşıran Yaran, bu ilgiyi karşılıksız bırakmayıp hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Madrid sokaklarında yolu hayranları tarafından kesilen Onur Seyit Yaran, oyunculuk teklifleri de aldı. Yaran, kariyer hedefleri arasında yurt dışının da olduğunu ve bu teklifleri mutlaka değerlendireceğini söyledi.