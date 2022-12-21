Tireli yönetmenden büyük başarı

TİRELİ Yönetmen Ozan Sertdemir, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde "Haydi Bre Pehlivan" adlı belgesel çalışmasıyla "En iyi film" ödülünü aldı.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ

YAPIMCILIĞINI Batuhan Kurt'un yaptığı belgeselin yönetmenliğini yapmaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade eden Serdemir, "Edirne ve Antalya'da aylar süren çekimlerin ardından filmin büyük beğeni toplaması tüm ekibi mutlu etti" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Hayde Bre Pehlivan" isimli belgesel filmde, 'Kırkpınar Güreşleri'ne hazırlanan Görkem isimli genç güreşçinin hikayesi anlatılıyor. Edirne ve Antalya'da aylar süren zorlu ancak bir o kadar da zevkli bir çalışma süreci yaşadıklarını kaydeden Setdemir, "Edirne ve Antalya'da zor şartlarda çok başarılı çekimler gerçekleştirdik. Çekimlerde elde ettiğimiz görüntülerin pek çoğu, doğaçlama türünde kendiliğinden gelişen sahnelerdi" dedi.

NADİR UYSAL