Pakize Suda çok sevdiği Muğla’da defnedilecek

Muğla Fethiye'de tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Pakize Suda'nın cenazesi, Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde kılınacak cuma namazı sonrası, Menteşe Şehir Yeni Mezarlığına defnedilecek. Aslen İzmirli olan Pakize Suda'nın, Muğla'nın Menteşe ilçesinde ablası ve yeğeninin yaşadığı öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Suda'nın yeğeni Sanatçı Dilara Elagözlü, "Teyzem Pakize Suda Muğla'yı çok severdi. Teyzemin en yakın akrabası, en yakını annem ve benim. Bu nedenle Menteşe'ye defnedilecek" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ