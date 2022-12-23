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Haberler Sarmaşık Pamukkale’de çocuklar tiyatroyla tanışıyor

Pamukkale’de çocuklar tiyatroyla tanışıyor

23.12.2022

Pamukkale’de çocuklar tiyatroyla tanışıyor

DENİZLİ Pamukkale'de tiyatro izleme fırsatı bulamamış çocukları tiyatro ile buluşturmak amacıyla Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ TOHSAM) tarafından düzenlenen 'Küçük Prens' adlı tiyatro oyunu, çocuklarla buluştu. Etkinlik çerçevesinde PAÜ Maksat Sanat Topluluğu'nun Pamukkale Üniversitesi Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelediği oyun, ortaöğretim öğrencisi çocuklarla buluşturuldu.

PAÜ TOHSAM Müdürü Doç. Dr. Uğur Sönmezoğlu, "Bu anlamlı projemizde bizleri destekleyen rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere, okullarla koordinasyonu sağlayan Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, toplu taşıma araçlarıyla bu öğrencilerimizi etkinliğimize getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne, ilk defa tiyatro izleyecek çocuklarımız için böyle güzel bir sahneyi oyunumuza açan, oyunun en iyi şekilde sahnelenmesi için çok büyük katkısı olan Prof. Dr. Fatih Yayla hocamıza ve PAÜ Maksat Sanat Topluluğu'na teşekkür ederiz" dedi.

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