Kütahya’nın tanıtımına ‘Muse Awards’dan iki ödül

KÜTAHYA Valiliği Frig Tanıtım Çevre ve Medeniyet Merkezi Tanıtım Odası, dünyanın en prestijli fikir ve projelerinin değerlendirildiği 'Muse Awards' tarafından iki ödüle birden layık görüldü. Vali Ali Çelik, Tanıtım Merkezi'nin dünyanın en prestijli oluşturuculuk ödülleri arasında yer alan Muse Yenilikçi Awards 2022'de, "En İyi Sürükleyici Deneyim" alanında platin, "Deneyimsel ve Sürükleyici" proje alanında da gümüş ödülün sahibi olduğunu söyledi.

BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ

PROJENİN ödüllendirilmesinin gurur verici olduğunu belirten Vali Ali Çelik, "Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan tanıtım odamızla Kütahya'mızın tanıtımını artırma açısından farkındalık oluşturacağımıza inandık. Ödüller doğru yolda olduğumuza inancımızı pekiştirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

RAMAZAN AYDEMİR