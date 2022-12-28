Özdilek İzmir’de yeni yıl coşkusu

ÖZDİLEK İzmir, hafta sonunda çocukları birbirinden eğlenceli yılbaşı temalı atölyeler ile buluşturdu. Özdilek İzmir, 24 - 25 Aralık 2022 tarihlerinde yeni yıla özel gerçekleştirdiği yılbaşı temalı atölyelerinde minik misafirlerini ağırladı.

ÇOCUKLARA EĞLENCELİ ATÖLYELER

ÇOCUKLAR, Kardan Adam Yapımı Atölyesi ve Yılbaşı Çorabı Yapımı Atölyesi gibi eğlenceli etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirdi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölyelere ilgi yoğundu. Özdilek'te 31 Aralık Cumartesi, Yeni Yıla Özel Trio Müzik Dinletisi ve Yeni Yıl Temalı Çerçeve Tasarımı Atölyesi ile heyecan devam edecek. 31 Aralık'ta 14:00, 15:00 ve 16:00'da Trio Müzik Dinletisi ve 14:00 ile 16:00'da Yeni Yıl Temalı Çerçeve Tasarımı Atölyesi gerçekleştirilecek.