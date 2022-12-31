Milaslılar Ferhat Göçer’le coştu

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen yeni yıl konserinde Ferhat Göçer sahneye çıktı. Atapark'ta düzenlenen konseri binlerce kişi izledi. Vatandaşlar hep bir ağızdan Göçer'in şarkılarına eşlik etti. Göçer, konsere katılan Milaslıların enerjisinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Önceki gün akşam saat 20.00'de başlayan konser, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Ferhat Göçer de, "Dünyanın dört bir yanını dolaştım. Samimiyetle söylüyorum ki, bu kadar birbirine yakın, dostlukla şarkılarını söyleyen, böyle özel yerlerin sayısı çok az kaldı. Birbirinden güzel insanlarla bu yılı kutlamak, hoş geldin demek ayrı bir mutluluk" dedi.



■ ADEM ÜLKER

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