Bebeklere ninnilerle huzurlu ‘Rüya’lar

Türk pop müziğinin, yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran yıldızı Rüya Ersavcı, 'Peri Masalı' ve 'Kim Tutar' gibi büyük beğeniyle karşılanan video kliplerinin ardından, bu kez bebekler için hazırladığı ninnilerden oluşan albümüyle yeni yıla girdi.

HUZUR VE MUTLULUK VERİYOR

Daha önce de hayata geçirdiği ninniler projesiyle bebeklerin en sevdiği melodileri seslendiren ve Spotify'da büyük dinlenme oranlarına ulaşan Rüya Ersavcı, yeni hazırladığı 'Ninnilerle Tatlı Rüyalar' albümünden 'Fış Fış Kayıkçı' adlı ninniyi 23 Aralık'ta yeni klibiyle, Ninnilerle Rüyalar Youtube sayfasından ve tüm dijital platformlardan bebeklerle buluşturdu.

DOĞANIN SESLERİNİ KULLANDI

Bebek sağlığında ninnilerin çok önemli bir yer tuttuğuna değinen ünlü sanatçı, "Yüzyıllardır annelerin yüreklerinden kopan ninnilerin, bebeklere sevginizi anlatmanın en içten yolu olduğunu ve onları sakinleştirip, mutlu ve huzurlu olmalarını sağladığını biliyor muydunuz? Bu amaçla çıkardık 'Ninnilerle Tatlı Rüyalar' albümünü... 'Fış Fış Kayıkçı' yeni versiyonuyla 23 Aralık'ta Ninnilerle Rüyalar Youtube kanalımız ile dijital platformlarda yayına girdi. Düzenlemesini Bertan Coşar'ın yaptığı ve bir anne olarak keyifle seslendirdiğim ninnilerle, bebeklerinizin huzurla uyumasını, uykusuz kalmamanızı diliyoruz" dedi. Tibet çanaklarının titreşim ve rezonanslarının dağıttığı şifa tınılarıyla doğa seslerini kullanarak birbirine bağlanan altı ninninin yer aldığı albümün devamında ninnilerin enstrümantal versiyonları bulunuyor. Böylelikle, dileyenler ninnileri öğrenip bebeklerine kendileri söyleyebilecek. 'Fış Fış Kayıkçı', Kırmızı Balık'ın ninni versiyonu, Ersavcı'nın güncellediği sözleriyle 'Uç Uç Böceğim' ile söz-müziği sanatçıya ait 'Hoş geldin Bebek', 'Kuzu' ve 'Yeni Yıl Ninnisi' adlı ninniler de albümde yer alıyor.