Tüm Türkiye soluksuz izledi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, rakiplerini geride bıraktı.

HEYECAN DORUKTAYDI

Yayınlanan bölümde, heyecan yine doruktaydı. Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan hakkındaki konuşulmaya devam edildi.

PROGRAMA İHBAR YAĞDI

Tokat Valiliği tarafından 30 Aralık tarihinde yapılan yazılı açıklamada Sinan Sarıdoğan hakkında günümüze kadar yapılan müracaatlar sonucunda Cumhuriyet Savcılığında 23 kez adli işlem yapıldığı ortaya çıktı. Canlı yayına ise yine ihbarlar yağdı. Ayrıca daha önce kendisi ile karakolluk olan mağdur vatandaşları bile tanımadığını iddia eden Sinan S. yine hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün bazı eşyalarını yıkadığı ve yaktığını söyleyen Sinan'ın bu hareketleri ise dikkat çekti. Yayında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, Jasat timleri ve AFAD olmak üzere toplam 284 personel Ataköy beldesinde arama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

BİRİNCİ OLDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, önceki gün yayınlanan bölümüyle Tüm Kişiler' de %7,56 izlenme oranı ve %46,98 izlenme payıyla gün birincisi oldu