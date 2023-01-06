Aydınlı öğrenciler Şentürk’le eğlendi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün "Genç Bakış Açısı Programı" çerçevesinde ünlü sanatçı Metin Şentürk, Aydın'daki GSB yurtlarında barınan üniversite öğrencileri ve sporcularla bir araya geldi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilere söyleşi düzenleyen Şentürk, hem eğlendirdi hem de hayat tecrübelerini paylaştı. Gençlerin kendisi hakkında merak ettiği soruları yanıtlayan Şentürk, onları sahneye çağırarak şarkılar da söyletti.

PROGRAMA Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da telefon bağlantısı ile katıldı. Gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Genç arkadaşlarımı gönülden selamlıyorum. Metin Bey sağ olsun yurtlarda gençlerimizle buluşuyor. Hepinizin yeni yılını kutluyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE